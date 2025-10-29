AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, tütün üreticilerine yönelik açıklamasında, 3 Kasım Pazartesi günü itibarıyla tütün alımlarına başlanacağını duyurdu. Milletvekili Alkayış, sürecin olumlu şekilde sonuçlandığını belirterek üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Milletvekili Alkayış ayrıca, 'El emeği, göz nuru tütün; Adıyamanlı çiftçimizin alın teriyle yetiştirdiği, ilimizin ekonomisinde önemli bir yer tutan değerimizdir. Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor; alınan bu kararın tüm hemşehrilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE