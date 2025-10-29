Kahta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlarken, Kapalı Spor Salonu'ndaki törenle devam etti. Kutlama programı, Kapalı Spor Salonu'nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kahta GAP Anadolu Lisesi tarafından hazırlandı. Selamlama konuşmasını Okul Müdürü Erdal Korkut yaparken, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yaptı.

Öğrenciler, şiirler okuyup oratoryo ve marşlar seslendirirken, judo gösterisi ve Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi'nin yöresel oyunları ile davul gösterisi programı renklendirdi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Soysal, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Alpkıray, Garnizon Komutanı Yarbay Adil Sarıgedik, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli tarafından verildi.

Kaynak : PERRE