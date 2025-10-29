Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu sağlamadığını ve öğrenciler ile çalışanlar üzerinde ciddi sağlık ve güvenlik riskleri oluşturduğunu açıkladı.

'Kalıcı yaz saati, öğrenciler için güvenlik riski yaratıyor'

Başkan Alsan, kalıcı yaz saati uygulamasının sadece enerji tasarrufu amacıyla dayatıldığı, ancak bunun başarısız olduğu vurgulandı.' Ülkemizin dört bir yanında öğrenciler sabah karanlığında okula gitmek zorunda kalıyor. Servis bekleyen çocuklar karanlıkta yollara düşüyor, trafik kazası riski artıyor' dedi.

'Enerji tasarrufu iddiası gerçekçi değil'

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Elektrik Mühendisleri Odası raporlarına atıf yapan Başkan Alsan, kalıcı yaz saatiyle elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 1,2 arttığını belirterek, 'Akşam saatlerinde enerji kullanımı artarken, verimlilik ve sağlık sorunları da ortaya çıkıyor' dedi.

Başkan Alsan, uygulamanın yalnızca enerji boyutuyla değil, aynı zamanda verimlilik, sağlık ve güvenlik açısından da ciddi sorunlar doğurduğunu söyleyerek, 'Biyolojik uyumsuzluk nedeniyle çalışanlarda sabah saatlerinde dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve hata oranında artış görülmektedir. Erken vardiyada çalışan sektörlerde iş kazası riski yüzde 10-15 yükselmiştir' dedi.

Başkan Alsan, özellikle çocuklar üzerindeki etkilerin artık görmezden gelinemeyecek düzeye ulaştığını belirterek, 'İlkokul ve ortaokul öğrencileri güneş doğmadan evden çıkmakta, soğuk ve karanlıkta servis beklemektedir. Bu, hem güvenlik riski hem de öğrenme performansını düşüren bir durumdur. Uykusuzluk nedeniyle çocuklarda dikkat eksikliği ve davranış bozuklukları artmaktadır' dedi.

'Uygulama bölgesel eştisizliğe neden oluyor'

Uygulamanın bölgesel eşitsizliği de artırdığını dile getiren Başkan Alsan, 'Batı illerimizde güneşin geç doğması nedeniyle öğrenciler uzun süre karanlıkta ders görmekte, bu da eğitimde fırsat eşitliğini zedelemektedir. Eğitim, güne eşit ışıkta başlamakla mümkündür' ifadelerini kullandı.

Başkan Alsan, kalıcı yaz saati uygulamasının Avrupa standartlarından da uzaklaştığının altını çizerek, 'Avrupa Birliği ülkeleri mevsimsel saat değişimini korurken, Türkiye'nin sabit GMT+3 uygulaması, Rusya ve Suudi Arabistan dışında hiçbir ülkede yaygın değildir. Avrupa ile oluşan iki saatlik fark, uluslararası iş akışını da olumsuz etkilemiştir' dedi.

Başkan Alsan, Anahtar Parti'nin bu konuda net bir tutum aldığını belirterek şu çağrıda bulundu

'Enerjiden kazandığımızı sanırken aslında çocuklarımızın enerjisinden kaybediyoruz. Eğitim karanlıkta başlamaz, gün çocuklarımızla birlikte doğmalıdır. Kış saati uygulamasına geri dönülmeli; enerji verimliliği akıllı aydınlatma sistemleri ve kamu binalarında gerçek tasarruf önlemleriyle sağlanmalıdır. Anahtar Parti olarak kararlıyız; çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için bu yanlış politikadan derhal dönülmelidir' dedi.

Kaynak : PERRE