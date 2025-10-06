Dış politikada kurumsal merkez: Gelişmeleri takip edecek, raporlayacak

MHP'den yapılan açıklamaya göre, yeni enstitünün temel görevleri arasında dış politikadaki gelişmeleri ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte yakından takip etmek, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye düzenli raporlar sunmak ve medya aracılığıyla dış politika alanında bilgilendirme faaliyetleri yürütmek yer alacak.

Enstitü ayrıca dış politika alanında lisansüstü araştırmacılar ve stajyerlere yönelik akademik çalışmalar yürütecek, parti bünyesinde kapsamlı bir dış politika külliyatı oluşturacak ve çeşitli uluslararası temaslarda bulunacak.

Gaspıralı'ya vefa: 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik'

Enstitüye, Türk dünyasının fikir önderlerinden, aydınlanma ve birlik idealinin öncüsü İsmail Gaspıralı'nın ismi verildi. 1851 yılında Kırım'ın Bahçesaray kentinde doğan Gaspıralı, Türk dünyasında ortak dil ve fikir birliğinin sağlanması için önemli çalışmalar yürütmüş, 1883 yılında çıkardığı Tercüman gazetesi ile Türk dünyasının siyasi, ekonomik ve kültürel gündemini ortak bir zemine taşımıştı.

MHP'nin açıklamasında, 'Türk dünyasındaki birliğin ön koşulunu dil birliği olarak gören, bu düşünceyle 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' idealiyle yol gösteren merhum İsmail Gaspıralı'ya atıfla ve Sayın Genel Başkanımızın tensipleriyle enstitünün adı belirlenmiştir' ifadelerine yer verildi.

Enstitünün adı, yönetim yapısı ve logosu, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'ne atfen Bahçeli'nin onayıyla ilan edildi.

İlk toplantı 13 Ekim'de

İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu, ilk toplantısını 13 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'te, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde gerçekleştirecek. Toplantıda enstitünün çalışma planı, öncelikli hedefleri ve uluslararası temas stratejileri ele alınacak.

Yönetim kurulu ve yürütme ekibi

Yeni kurulan enstitünün yürütme kadrosu da açıklandı. Buna göre:

Enstitü Başkanı: Doç. Dr. Esma Özdaşlı

Başkan Yardımcıları: Dr. Gökberk Durmaz, Dr. Kadir Ertaç Çelik

Genel Sekreter: M. Çağatay Yıldız

MHP'den Türk dünyası ve dış politikada yeni vizyon

MHP'nin kurduğu İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü, partinin dış politika alanında daha sistematik ve akademik bir perspektif geliştirmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Enstitü, Türk dünyasıyla ilişkilerin derinleştirilmesinden küresel jeopolitik gelişmelerin analizine kadar geniş bir alanda çalışmalar yürüterek hem partinin politikalarını besleyecek hem de Türkiye'nin dış politika vizyonuna katkı sunacak.

