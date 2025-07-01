Yazılı açıklamasında, söz konusu karikatürün basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi olmadığını belirten Aslan, şu ifadeleri kullandı:



“Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) yönelik yapılan çirkin ve hayasız karikatürü en açık ve kesin şekilde kınıyorum. Bu edepsizliğin ne basın özgürlüğüyle ne de ifade hürriyetiyle en ufak bir ilgisi yoktur. Bu açık provokasyon, inanç değerlerimize ve mukaddesatımıza yönelik alçakça bir saldırıdır.”



Söz konusu yayının hukuki olarak da karşılık bulması gerektiğini ifade eden Aslan, açıklamasının devamında şu değerlendirmeye yer verdi:



“Bu hadsizliğin hukuk önünde gereken en ağır şekilde karşılık bulmasını temenni ediyor, tüm inananları bu saygısızlığa karşı ortak tavır almaya davet ediyorum. İnancımıza uzanan hiçbir kirli eli görmezden gelmeyeceğiz.”



MHP Kahta İlçe Başkanı Sıraç Aslan, açıklamasının sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerine atıfta bulunarak, “Genel Başkanımız Devlet Bahçelinin dediği gibi: ‘Peygamber Efendimizin yolu yolumuzdur, sözü sözümüzdür’.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA