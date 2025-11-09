'Atatürk, çağdaş Türkiye'nin mimarıdır'

Başkan Önat, Atatürk'ün yalnızca bir asker ve devlet adamı değil, Türk milletinin var oluş mücadelesini zaferle taçlandıran, çağdaş Türkiye'nin mimarı olduğunu vurguladı.

'Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük Türk milletinin kahraman evladı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; milletimizin var oluş mücadelesini zaferle taçlandıran, Türk milliyetçiliğini devletin temeline yerleştiren, çağdaş Türkiye'nin mimarı ve Türk milletinin sonsuza dek hür yaşamasını sağlayan büyük bir liderdir.

Onun aziz hatırası, fikirleri ve idealleri Türk milletinin gönlünde ebediyen yaşayacaktır.'

'Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmak ortak vazifemizdir'

MHP İl Başkanı Önat, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sözlerine de atıfta bulunarak, Atatürk'ün Türk milletinin gönlünde ölümsüzleştiğini ifade etti:

'Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de ifade ettiği gibi; 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin gönlünde ölümsüzleşmiş, Cumhuriyet'in ruhunda hayat bulmuş bir kahramandır.'

Bu anlayışla Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmak, Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak hepimizin ortak vazifesidir.'

'Emanetlerine sadakatle sahip çıkacağız'

Başkan Önat, mesajının sonunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin Atatürk'ün mirasına ve Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkma kararlılığını vurguladı:

'Milliyetçi Hareket Partisi olarak; milletimizin birliği, devletimizin bekası ve Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması için azimle ve kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; onların emanetine sadakatle sahip çıkacağımızı bir kez daha vurguluyorum.'

