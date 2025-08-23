Bahçeli’ye Adıyaman raporu



MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, ziyarette kentin güncel sorunlarını Genel Başkan Bahçeli’ye aktardıklarını belirtti. Önat, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası Adıyaman’da yürütülen konut çalışmaları, hak sahiplerinin yaşadığı barınma sorunları, kiracılar ve kamu personelinin durumu, don olayı ve kuraklıktan dolayı çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar ile tekstil sektöründeki daralmadan dolayı işsizliğin artması hakkında ayrıntılı bilgiler sunduklarını ifade etti.



Önat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Adıyaman, depremin ardından büyük bir yıkım yaşadı. Şehrimizde afet konutlarının inşası hızla sürüyor, ancak teslimlerde yaşanan aksaklıklar ve barınma sorunları vatandaşlarımızı zorluyor. Bu sürecin hızlandırılması ve kırılgan gruplara öncelik verilmesi için taleplerimizi Sayın Genel Başkanımıza aktardık. Sen tasalanma Adıyaman, MHP yanında, liderimiz Devlet Bahçeli yanımızda.”



“Adıyaman’ın derdi, bizim derdimiz”



İl Başkanı Ali Önat, Ankara temasları sonrası yaptığı açıklamada, Adıyaman’ın tüm sorunlarını parti üst yönetimine taşımaya devam edeceklerini vurguladı:

“Memleketimizin her türlü derdini ve problemini Ankara’ya taşımayı kendimize görev biliyoruz. Adıyaman’ın derdi, bizim derdimizdir. Deprem sonrası kayıpları telafi edecek, vatandaşımızın barınma, istihdam ve güvenlik sorunlarını çözecek her adımın takipçisi olacağız.”



Bakanlık düzeyinde görüşme



Heyet, ziyaret programı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ı da makamında ziyaret etti. Görüşmede deprem sonrası istihdam kayıpları, TYP programları, işsiz kalan vatandaşlara yönelik destekler ve bölgedeki ekonomik toparlanma süreci masaya yatırıldı.



MHP heyeti, Adıyaman’da özellikle genç işsizlik oranlarının yüksek olduğunu, deprem sonrası kapanan işletmelerin yeniden canlandırılması için daha fazla teşvik ve destek mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.



Teşkilat ve yerel çalışmalar masada



MHP heyeti ayrıca, MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile de bir araya geldi. Görüşmelerde, yerel teşkilatların çalışmaları, 2025 yılı siyasi gündemi ve Adıyaman özelinde yürütülen saha faaliyetleri değerlendirildi.



Deprem sonrası gündemin Ankara ayağı



MHP Adıyaman heyetinin Ankara ziyaretleri, kentin sorunlarının üst düzeyde dile getirilmesi açısından önem taşıyor. Özellikle afet konutları teslim süreci, konteyner kentlerin boşaltılması, istihdam sorunları ve toplumsal huzur konuları hem Genel Başkan Bahçeli’nin hem de hükümet yetkililerinin gündemine taşındı.



MHP heyetinin aktardığı sorun ve çözüm önerilerinin önümüzdeki süreçte hem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda hem de ilgili bakanlıkların uygulamalarında karşılık bulması bekleniyor.

Kaynak : PHA