Adıyaman Belediyesi Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle arife günü ve bayram süresince Adıyamanlıların yoğunluk gösterdiği mezarlıklarda çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, vatandaşların mezarlık ziyaretini en rahat şekilde yapabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Adıyaman Belediyesi’nde bağlı Mezarlık İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin en çok etkilediği Adıyaman’da hayatını kaybeden vatandaşlar için bayram öncesi mezarlık düzenlemelerine devam ettiklerini dile getirdi.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında; Çiçek ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını da sözlerine ekleyen yetkililer, “Bayram öncesi çevre düzenlemesine hız vererek bayramda oluşacak ziyaretler için hazırlık yapıyoruz” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA