AKGÜN tarafından, MEYAD’ın faaliyetleri ile ilgili bilgiler verildi. MEYAD’ın yılda bir yayınlanan MEYAD BÜLTEN ziyaret anısına takdim edildi. Özellikle insan ve ülke odaklı çalışmalarla çalışma barışına katkı vermeye çalıştıklarını anlattı. Temel prensibimiz "Toplumsal bilinçlenme, toplumsal uzlaşı ve çalışma hayatına katkı için çalışıyoruz" sloganını hayata geçirmektir. Kimseyi ötekileştirmeden “herkesle” ve “her kesime” hizmet etmeye çalıştıklarını ifade etti.

AKGÜN, “2011/2 No’lu İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi” konusunda dönemin Başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanımızın duyarlılığı sayesinde çıktı. Bu genelgenin güncellenme çalışmasının tekrar Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanarak yürürlüğe konması, çalışma hayatı için hayati önemdedir. Kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın işyerlerinin insana yaraşır olması ve mobbinge karşı önce eğitim ve rehabilitasyon sonrasında ise mobbinge sıfır tolerans ile yaklaşılması halinde çalışan sağlığı, aile ve toplumsal huzur ile iş verimi ve kalitesine büyük katkılar sağlayacaktır, dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sn. Ahmet AYDIN, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek tüm konuklarla tek tek ilgilendi. MEYAD’ın çalışma hayatına önemli katkılar sunan çalışmalar yaptığını memnuniyetle takip ediyorum.

Bakanlığımız bünyesindeki “Mobbingle Mücadele Kurulu” ve ilgili birimlerimiz bu konular üzerinde önemle durmakta ve alanda uzman olan sizlerden de görüş almaktadır. Bakanlığımızın üzerinde titizlikle çalıştığı ve önemsediği konuları dile getirmeniz bizi mutlu etmektedir. Elbette ki sizleri memnuniyetle destekliyoruz. Çünkü hepimizin ortak hedefi çalışan mutluluğu, iş barışı, toplumsal huzur ve refahın sağlanması ile güçlü Türkiye’nin kurulmasıdır. Sn. Cumhurbaşkanımız her konuda olduğu gibi çalışma hayatı konusunda da duyarlıdır. Çalışanları olumsuz etkileyen her konuda hassas olduğunu herkes bilir. Bizler de üzerinde durduğunuz konuların takipçisi olacak ve çalışma hayatındaki sorunları bir bir ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Mobbing, çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir ve hep birlikte bununla da mücadele edeceğiz. Mobbing Genelgesi önemlidir. İlerleyen zamanlarda “Mobbing Yasası” veya yasalarımızda güncelleme çalışmaları da ele alınabilir. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz, dedi.