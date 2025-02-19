6 Şubat depremi sonrası depremzedeler için konutların inşa edildiği İndere bölgesindeki şantiye alanında yürütülen çalışma sırasında iş makinesi kontrolden çıkarak dönmeye başladı. İş makinesini kontrol altına almaya çalışan operatör, kabine girmek için harekete geçti. Tehlikeye aldırış etmeden hızla dönen iş makinesinin arasından kabire ulaşmaya çalışan operatör, ilk denemesinde paletlerin arasına düşerek başarısız oldu. Operatör buna rağmen yeniden kalktı ve ikinci denemesinde kabine girerek iş makinesini durdurmayı başardı. Operatörün tehlikeli imtihanı cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Kaynak : PHA