Yapılan son değerlendirmelere göre; 16.03.2023 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Muğla’da, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri başta olmak üzere Isparta ve Burdur’un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Yağışların bin 500 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilirken; şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, güney kesimlerde yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yağmurun Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edilirken, sabah saatlerinde de Konya çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.