Türkiye soğuk havanın etkisi altına giriyor. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olurken, orta bölgeler ile Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları kuvvetli ve sağanak yağışlı olacak. Marmara, Ege ve Orta ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de rüzgar kuvvvetli olarak fırtına şeklinde esecek.ANKARA (İGFA) - Türkiye soğuk havanın etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Kasım Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporuna göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Raporu'nda bugün için iki ayrı kuvvetli uyarı da yer aldı.

Buna göre, yağışların Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiği, rüzgarın da Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ötürü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.