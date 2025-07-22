Dilek Mahallesi'ndeki çay ocakları ve kahvehanelerde oturan vatandaşlarla da bir araya gelen Keskin, 6 Şubat depremleri sonrasında yıkımı gerçekleşen Dilek merkez iş yerlerinin yeniden yapılması konusundaki kendisine iletilen taleplerin takipçisi olacağını kaydetti.

Başkan Keskin, “6 Şubat depremleri sadece binalarımızı değil, esnafımızın umutlarını da sarstı. Ancak biz pes etmedik, etmeyeceğiz. Dilek Mahallesi’nde yıkılan iş yerlerinin yeniden yapılması için elimizden geleni yapacağız.” ifadesini kaydetti.

Esnafın deprem sonrası toparlanma sürecinde büyük mağduriyetler yaşadığını ve bu yaraların sarılması gerektiğini her fırsatta gündeme getirdiklerini belirten Keskin’in, "Asrın felaketi deniliyor, ancak böylesine bir durumda devlet daha bir kalıcı işyerini teslim etmemişken, Ankara ve İstanbul’daki esnafın tabi olduğu vergi uygulamasına Malatya’da evi ve işyeri yıkılmış olan esnafta tabi. Burada bir pozitif ayrım yapılmalı. Malatya’daki esnafın evi yok, işyeri şok, tezgahı dağılmış, ama Ankara ve İstanbul’daki esnafla aynı primi ödüyor. Malatya’da kayısı dondan zarar gördü, dalda kayısı yok, Malatyalı çiftçi diğer illerle aynı noktada tutuyor. Malatyalı çiftçi depremi gördü, mutlaka bir pozitif ayrım yapılmalı. Esnafı ayakta tutamazsanız şehri ayağa kaldıramazsınız, çiftçiye desteklemezseniz üretim yapamazsınız.” dedi.

Başkan Keskin, 6 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren sahada olduklarını ve esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere şehrin sorun ve taleplerinin takipçisi olduklarını vurguladı. Fırsat ve imkan bulunan her ortam ve makamda bu konuları dile getirdiklerini belirten Keskin, "başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet üyesi bakanlara talep dosyalarının arz edildiğini" kaydetti.

Keskin, “Biz Malatya’yız, biz biriz, beraberiz. Depremin yaralarını dayanışmayla saracağız. Esnafımızla, vatandaşımızla omuz omuza bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız.” dedi.

Kaynak : PHA