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Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekilleri Av. Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay ildeki kurum ve kuruluşların yönetici ve temsilcileri katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, özellikle deprem süreci ile birlikte Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının misyonu gereği öncü bir kuruluş olarak yerel, ulusal ve AB düzeyinde paydaşlarla birlikte bundan sonraki süreçte yeni projeler geliştirerek ilimiz ve ülkemiz için faydalı işler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Torunoğlu; “Nitelikli istihdam sorunu ülkemizin ve şehrimizin en önemli problemleri arasında yer alıyor. Mesleki eğitimin bir ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde ne kadar önemli bir paya sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle Odamız ve Esnaf Sanatkârlar Odalar Birliği ile birlikte uygulanacak “Mesleki Eğitim ile Gençlerin İstihdamı” projemizle insan gücü kalitesini arttırmak istiyoruz. Projemiz; Odamızın bünyesinde kurduğumuz AR-GE ofisimizin proje tabanlı çalışmalarından birisidir. Buna benzer çalışmalarımız devam edecektir. Son yıllarda pandemiyle büyük sıkıntılar yaşamış dünya ile beraber ülkemizde etkilenmiş ve tam da maskeleri çıkardık normal hayata döneceğiz dediğimiz bir dönemde son yüz yılın en büyük felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat Kahramanmaraş depremiyle bölgemiz büyük yıkıma uğrarken bu bölge içerisinde yer alan Adıyaman en çok yıkıma uğrayan ve depremden çok etkilenen illerin başında olmuştur. Depremden her yönüyle etkilenen Adıyaman’da, yaşlı çocuk genç demeden birçok vatandaş vefat etmiş sosyo-ekonomik durum kötüleşirken aynı zamanda insanlar psikolojik olarak son derece olumsuz etkilenmiştir. Yüzyılın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde çok büyük yıkıma uğrayan ilimizin tekrar kalkınması için yapılan çalışmalara bu projenin büyük katkı yapacağını ve deprem ile demoralize olan gençlerin gelecek için moral ve motivasyonlarını arttıracağına inanıyoruz”

Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak verilecek eğitimlerle gençlerin kolaylıkla iş bulabileceklerini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak bu tip projelerle gençleri işgücüne kazandırmak için destek olacaklarını söyledi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, gençlere çok kapsamlı eğitimler verileceğini ifade ederek bu projenin deprem sürecindeki önemine dikkat çekti.

Proje kapsamında NEET diye tabir edilen ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlere Tekstil Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanlarında mesleki eğitim, Girişimcilik, İngilizce, Bilgisayar Kullanımı, İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG), Motivasyon, Öz Güven, Öz Farkındalık, Etkin İletişim Becerileri ve Beden Dili, Yönetsel Beceriler ve Yönetim Araçları, Takım Çalışması ve Stratejik Takım Liderliği, e-İhracat, e-pazarlama, ve İş Hukuku gibi tamamlayıcı eğitimlerle nitelik kazandırılacak.

Protokol konuşmalarının ardından program çalışma yemeği ile sona erdi.



Kaynak : PHA