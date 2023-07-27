Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin yaptığı sunumda Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak açıkladı.ANKARA (İGFA) - Yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini, 2024'te düşüşü sağlayacak zemini oluşturduklarını söyledi.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1684466190742179840

Merkez Bankası’nda temel amacın fiyat istikrarı olduğunu belirten Hafize Gaye Erkan, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve almaya devam edeceğiz" dedi.

Öngörülen dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesinde bir geçiş sürecinde olduklarını belirten Erkan, "Geçiş sürecinde, piyasalar kendi içsel dinamiklerinde dengelenmektedir. Kur ve mali tedbirler nedeniyle enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. Dezenflasyon süreci dönemine girildiğinde, göreli fiyatlarda geçici düzeltmeler yerini kur istikrarı, iyileşen cari denge, mali disiplin, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve artan rezervlere bırakacaktır. Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı bir şekilde iyileşmeye başlayacaktır" diye konuştu.

Erkan, 2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak gördüklerini belirterek, bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken, öngörülebilirlik artacağını ve kalıcı olarak gerileyen enflasyona, yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edeceğini kaydetti.