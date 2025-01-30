Döviz ve Altın Rezervleri Yükseldi

24 Ocak ile biten haftada TCMB'nin brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artarak 99 milyar 328 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise aynı dönemde 1 milyar 721 milyon dolar artış göstererek 68 milyar 232 milyon dolara ulaştı.

17 Ocak itibarıyla:

Brüt döviz rezervleri: 96 milyar 791 milyon dolar,

Altın rezervleri: 66 milyar 511 milyon dolar seviyesindeydi.

24 Ocak itibarıyla:

Brüt döviz rezervleri: 99 milyar 328 milyon dolar,

Altın rezervleri: 68 milyar 232 milyon dolar oldu.

Bu artışlarla birlikte Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 167 milyar 560 milyon dolara çıktı.

Ekonomistler, rezervlerdeki bu artışın döviz girişlerinin hızlanması ve altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Kaynak : PHA