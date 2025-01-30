Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle Antalya’da düzenlenen 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 7-12 ve 13-18 yaş gruplarındaki 2 bin 700’den fazla sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Adıyamanlı depremzede sporcu Kürşat Coşkun, turnuvada 10'unculuk derecesi elde ederek milli takım kadrosuna girmeye hak kazandı.

Baba Coşkun: “Oğlumla Gurur Duyuyorum”

Genç sporcu Kürşat Coşkun’un babası Celalettin Rumi Coşkun, oğlunun uzun süredir satranç sporuyla ilgilendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum Kürşat uzun süredir satranç sporuyla uğraşıyor. Birkaç kez Antalya'da düzenlenen turnuvaya katılmıştı. Bu yıl, şampiyonada Türkiye 10'uncusu olarak milli takıma seçildi. Ailece bizi çok mutlu etti. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Adıyaman’dan Depreme Rağmen Büyük Başarı

Depremden etkilenen bir şehirden gelen genç bir sporcunun elde ettiği bu başarı, Adıyaman’da sporun iyileştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kürşat Coşkun'un bu başarısı, Adıyamanlı gençler için ilham kaynağı oldu.

Şampiyonanın ödül töreninde genç sporcuların satrançtaki başarıları vurgulanırken, Adıyamanlı depremzede bir sporcunun milli takıma seçilmesi ayrı bir gurur kaynağı olarak öne çıktı.

Kaynak : PHA