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Merkez Bankası, "Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespitine" ilişkin tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımalndı.

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak tespit edildi.

Söz konusu oranlar 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Hatırlanacağı gibi bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 30,75 ve avans işlemleri için yüzde 31,75 düzeyindeydi.