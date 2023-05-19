Kredi kartı nakit avans kullanımı detayları TCMB düzenlemesi sonrasında gündeme oturmuştu.

Tartışmalar sonrası Merkez Bankası, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağını açıkladı.

Bankalara gönderilen talimatla bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi.

Nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartı da kaldırıldı.

Hatırlanacağı gibi, çok sayıda banka, dün kredi kartlarından nakit avans çekilmesini durdurmuştu.

Müşteriler kredi kartlarından aylık yüzde 1,36 faizle kredi çekebiliyordu. Tüketici kredilerinin faizlerinin daha yüksek olması nedeniyle kredi ihtiyacı olanlar bunları kredi kartlarından karşılıyordu. Bankalar kredi faizlerini kendileri belirlerken kredi kartına uygulanan faiz oranı ise Merkez Bankası tarafından belirleniyor. Bu da son dönemde bankaların nakit avanstan kâr edememeye başlamasına yol açtı.