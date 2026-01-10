'Mutluluk ve Hüznü Bir Arada Yaşıyorum'

Karaaslan ailesi adına konuşan hayırsever Handan Karaaslan Akgün, açılışta yaptığı konuşmada, annesi Aysel Karaaslan'ın isminin ilim ve Kur'an ile yaşatılmasının kendileri için büyük bir teselli olduğunu ifade etti. Akgün, şu ifadelere yer verdi:

'Bugün rahmetli annem Aysel Karaaslan hayrına açılışını gerçekleştirdiğimiz Kur'an Kursu vesilesiyle bir araya geldik. Hem mutluluğu hem de hüznü bir arada yaşadığım bir gün oldu. Annemizin isminin ilimle, Kur'an'la ve hayırla anılacak olması bizim için büyük bir onur. Rabbim yapılan bu hayrı kabul eylesin, annemin ruhuna vasıl etsin.'

Akgün, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara, sivil toplum temsilcilerine, basın mensuplarına ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Çadır: 'Adıyaman'ı Sosyal ve Kültürel Olarak Da Ayağa Kaldırmalıyız'

Açılışa katılan Ekrem Çadır, yaptığı konuşmada, deprem sonrası Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkmasının yalnızca fiziki yatırımlarla değil, sosyal ve kültürel çalışmalarla da mümkün olacağını vurguladı. Çadır, kadınların öncülük ettiği bu tür hayır ve eğitim faaliyetlerinin kentin toparlanmasında önemli rol oynadığını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Kurs Merkezinde Çok Yönlü Eğitim İmkânı

El sanatları kurs öğretmeni Yeşe Özaltay ise konuşmasında, Halk Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle Kur'an Kursu'nun yanı sıra el sanatları, ev tekstili ve giyim teknolojileri alanlarında da ücretsiz kurslar verildiğini belirtti. Özaltay, kurs merkezinin özellikle kadınlara yönelik önemli bir sosyal ve eğitim alanı sunduğunu ifade etti.

Mevlit Programı Düzenlendi

Açılışın ardından, merhum Aysel Karaaslan'ın sene-i devriyesi dolayısıyla mevlit okutuldu. Kur'an tilaveti ve dualarla devam eden programda, yapılan hayrın kabul olması temennisinde bulunuldu.

Mahalle sakinleri ve davetliler tarafından takdirle karşılanan Kur'an Kursu'nun, bölgedeki kadınlar ve gençler için hem dini hem de sosyal açıdan önemli bir buluşma ve eğitim noktası olması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE