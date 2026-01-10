İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Cihan Akbilek, ajans muhabirleri ve kentte görev yapan gazeteciler, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren meslektaşlarını Adıyaman Deprem Şehitliği'nde mezarları başında dualarla andı. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde 11 ilde toplam 18 basın emekçisi yaşamını yitirirken, bunların 14'ünün Adıyamanlı gazeteciler olduğu hatırlatıldı.

Anma programında konuşan Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle depremde hayatını kaybeden gazetecileri anmak için bir araya geldiklerini belirterek, 'Asrın felaketinde kaybettiğimiz meslektaşlarımızı unutmuyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Mekânları cennet olsun' ifadelerini kullandı. Akbilek, depremde hayatını kaybeden tüm gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.

Gazeteci Ferit Binzet ise yaptığı değerlendirmede, 10 Ocak'ın Adıyaman için bir kutlama gününden çok anma günü olduğunu ifade ederek, 'Bölgemizde 18 gazeteciyi kaybettik. Adıyaman'da birlikte çalıştığımız, birlikte habere gittiğimiz 14 meslektaşımızı toprağa verdik. Hepsini rahmetle anıyoruz' dedi.

Binzet, gazetecilerin yalnızca özel günlerde değil her zaman hatırlanması gerektiğini belirterek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleğin hak ettiği değeri görmesi gerektiğini dile getirdi.

Anma programı, depremde hayatını kaybeden gazetecilerin mezarı başında okunan dualarla sona erdi.

Kaynak : PERRE