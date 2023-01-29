Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 19 köyde ulaşıma kar engeli gelirken İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yol açma çalışmalarına başladı. Gerger ilçesinde ve köy yollarında sabah saatlerinde başlayan karın öğleden sonra şiddetini arttırmasıyla sürücüler kar engeliyle karşılaştı.

Uzun zamandır beklenen kar yağışının bölgede etkili olmasıyla birlikte Gerger’de, Gerger Narince Yolu ulaşım durdu, öğleden sonra kar yağışının şiddetini arttırmasıyla birlikte Gerger yolu Çobanpınar köyü mevkiinde ise araçlar yolda mahsur kaldı. Adıyaman bağlantı yolunun da kapanmasına neden olan kar yağışında Çobanpınar ve Kanboğazı mevkilisinde de araçlar yolda mahsur kaldı. Trafik şube ekipleri sürücülerin zincirsiz araçla yolculuğa çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.