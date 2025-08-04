TÜİK verilerine göre, Temmuz 2025’te Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yıllık yüzde 33,52, aylık yüzde 2,06 artış gösterdiğini açıkladı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 27,95, konutta yüzde 62,01, ulaştırmada yüzde 26,57 olurken özel kapsamlı TÜFE (B) ise yıllık yüzde 33,77, aylık yüzde 1,82 yükseldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. TÜFE’de bir önceki aya göre yüzde 2,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış kaydedildi.

ANA HARCAMA GRUPLARINDA ARTIŞ

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık değişimler şöyle gerçekleşti:

Gıda ve alkolsüz içecekler: yüzde 27,95 artış (etki: yüzde 6,94)

Ulaştırma: yüzde 26,57 artış (etki: yüzde 4,35)

Konut: yüzde 62,01 artış (etki: yüzde 9,03)

Aylık bazda ise değişimler şu şekilde oldu:

Gıda ve alkolsüz içecekler: yüzde 0,07 artış (etki: yüzde 0,02)

Ulaştırma: yüzde 2,89 artış (etki: yüzde 0,45)

Konut: yüzde 5,78 artış (etki: yüzde 0,95)

TÜFE kapsamında yer alan 143 temel başlıktan 18’inde düşüş, 5’inde değişim olmazken, 120’sinde artış gözlendi.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç TÜFE (B endeksi), Temmuz 2025’te aylık yüzde 1,82, yıllık yüzde 33,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,40 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40,51 artış gösterdi.

TÜİK’in verileri, özellikle konutta yüksek artışın enflasyon üzerindeki etkisini ortaya koyarken, gıda ve ulaştırma gruplarındaki artışların da tüketici fiyatlarını önemli ölçüde etkilediğini gösterdi.