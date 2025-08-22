Memur zammı görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı.

Kamu Görevlileri Sendikaları ile hükümet arasındaki toplu sözleşme sürecinde, hizmet kollarına ilişkin maddelerde uzlaşma sağlanırken, oransal zam konusunda anlaşma sağlanamadı.

İşveren heyeti, konuyu çözüme kavuşturmak için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurdu. Memur-Sen ise Hakem Kurulu’na gitmeme kararı aldığını açıkladı.

Kurul, oransal zam konusundaki anlaşmazlığı değerlendirerek memur maaşlarına ilişkin nihai kararı verecek.

Kaynak: İGF