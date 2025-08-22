Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlık, hudut birliklerinin sınır güvenliğini sağlamak ve kaçakçılıkla mücadele etmek için kararlılıkla çalıştığını vurguladı.

Başkale bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 165 bin 984 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kapsamında Van hudut hattında önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

