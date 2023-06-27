Asgari ücretin ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan enflasyon farkı belirlemede etkin olacak olan TÜİK’in haziran ayı enflasyon verisi 5 Temmuz’da açıklanacak.

ANKARA (İGFA) – Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan enflasyon farkı belirlemede etkin olacak olan TÜİK’in haziran ayı enflasyon verisi 5 Temmuz’da açıklanacak.

Mayıs ayında 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 15 olarak belirlenmesinin ardından gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 5 Temmuz’da açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre emekli maaşları yüzde 17 seviyelerinde artış göstermesi bekleniyor. Bu oranın üzerine refah payı da eklendiğinde emekli maaşlarına Temmuz ayında yüzde 30 civarında zam yapılması söz konusu.