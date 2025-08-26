2026 ve 2027 Zam Oranları



Hakem Kurulu kararına göre;



2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 11, ikinci 6 ayda yüzde 7 zam yapılacak.



2027 yılı için ilk 6 ayda zam oranı yüzde 5 olarak belirlendi. Bu oran hükümetin teklifine göre 1 puan artırıldı.



2027’nin ikinci 6 ayında ise yüzde 4 zam uygulanacak.



Bu oranlarla birlikte 2025 Temmuz ayında en düşük memur maaşı 43 bin 726 TL’den 50 bin 503 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı ise 19 bin 617 TL’den 22 bin 671 TL’ye yükselmişti. Yeni düzenlemelerle birlikte 2026 yılı itibarıyla maaşlar daha da artacak.



58 Kalemde İyileştirme



Toplu sözleşme kapsamında mali ve sosyal haklara ilişkin 58 madde üzerinde uzlaşıya varıldı. Düzenlemeler şu başlıklarda öne çıktı:



Kamu görevlilerinin taban aylıklarına 2026’nın ilk yarısında 1.000 TL artış yapılacak.



Genel İdare ve Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personele yönelik ek ödeme artışı 10 puana çıkarıldı.



Yabancı dil tazminatları artırıldı.



Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla mesai ücreti ödenecek.



Engelli çocuk aile yardımında artış yapıldı. Kamu konutlarından yararlanmada engelli eş ve çocuklar için süre uzatıldı.



Yeni Maaşlar



Hakem Kurulu kararının ardından örnek bazı unvanlara göre 2026’nın ilk 6 ayında maaşlar şu şekilde olacak:



Öğretmen: 48 bin 398 TL → 51 bin 217 TL



Polis: 63 bin 391 TL → 68 bin 392 TL



Mühendis: 69 bin 783 TL → 75 bin 289 TL



Araştırma Görevlisi: 70 bin 51 TL → 75 bin 578 TL



Hakim: 140 bin 930 TL → 152 bin 50 TL



Profesör: 93 bin 463 TL → 100 bin 838 TL



Vali: 143 bin 687 TL → 155 bin 23 TL



Memur: 48 bin 398 TL → 51 bin 217 TL



Zabıta: 49 bin 683 TL → 53 bin 603 TL



Avukat: 66 bin 214 TL → 71 bin 439 TL



Buna göre birçok unvan için 2026 yılının ilk yarısında maaşlara 3 bin 500 TL ile 11 bin TL arasında değişen artışlar yansıyacak.



Sendikaların Talepleri Karşılanmadı



Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 için yüzde 25 zam, yüzde 10 refah payı ve taban aylığa 10 bin TL artış talep etmişti. 2027 için ise yüzde 20+15 zam ile 7.500 TL taban aylık artışı istemişti. Ancak Hakem Kurulu bu talepleri kabul etmedi ve hükümetin teklifine yakın oranları onayladı.



Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, bu karara tepki göstererek Hakem Kurulu toplantısından çekildi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, “Bazı olumlu adımlar atıldı ancak bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik” açıklamasında bulundu. Kararın ardından memur ve emekli maaşları 2026 ve 2027 için netleşmiş oldu. Yeni oranlar özellikle en düşük maaşlı memurlar için önemli artışlar getirirken, sendikaların beklentilerinin karşılanmaması tartışmaları beraberinde getirdi.

Kaynak : PHA