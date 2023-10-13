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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre kadınlarda en fazla görülen kanser türünün meme kanseri olduğu biliniyor. Meme kanseri tedavisi oldukça zor, maliyetli ve yaşam kalitesini çok düşüren bir hastalık.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Adıyaman Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mehmet Sucu önemli noktalara dikkat çekti.

Kansere dikkat çeken Sucu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eskiden en sık görülen kanser türü akciğer kanseri iken artık birinci sırayı meme kanseri almış durumda. Bu bilgiye göre ülkemizde meme kanseri gittikçe yaygınlaşmakta ayrıca daha genç yaşta kadınlarda ortaya çıkmaya başlamakta. Bu hastalığın erken teşhisi çok ama çok önemli. Erken teşhis için ise elimizde çok önemli kozlar var. Öncelikle 20 yaşından itibaren her kadının senede en az bir defa kendi kendine meme muayenesini yapmasını, eline gelen şüpheli bir kitlenin olup olmadığını kontrol etmesini tavsiye ediyoruz. Bunun dışında 40 yaşından itibaren 2 yılda bir muhakkak kanser tarama merkezlerine başvurarak mamografi filmlerini çektirmeleri büyük önem arz etmekte. Ailesinde meme kanseri hikayesi olan kadınların ise 40 yaşını beklemeden doktoruna başvurması önemli bir ayrıntı.

Erken teşhis için çekilen mamografi il merkezinde ve tüm ilçelerde ilçe sağlık müdürlüğü bünyesindeki KETEM birimlerinde ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır."

Kaynak : PHA