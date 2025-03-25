Ülkü Ocakları Nedir?

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye’de milliyetçi, ülkücü gençleri bir araya getiren ve onları eğiterek topluma kazandırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. 1960’lı yıllardan itibaren özellikle gençler arasında etkili olan Ülkü Ocakları, Türk milliyetçiliği, vatanseverlik, tarih bilinci ve milli kültürün korunması gibi konularda faaliyet göstermektedir.

Vakfın misyonu, gençleri milli ve manevi değerler çerçevesinde eğitmek, kültürel birikimlerini artırmak ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmektir. Eğitim programları, konferanslar, seminerler ve sosyal faaliyetler düzenleyerek gençlerin topluma kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Siyasiler ve STK Temsilcileri Açılışta Buluştu

Kahta Ülkü Ocakları’nın açılış törenine katılan isimler arasında;

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat,

MHP Kahta İlçe Başkanı Sıraç Aslan,

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Mehmet Ertürk,

AK Parti eski milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner,

TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar,

MHP Adıyaman eski İl Başkanı Hüseyin Özgün,

STK temsilcileri, esnaflar ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Kahta Ülkü Ocakları Başkanı Yakup Okay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Katılımcılar, açılış programına ve iftara yoğun ilgi gösterdi.

Demokrasi ve Birlik Derneği’nden Teşekkür Mesajı

İftar programı ve hizmet binası açılışının ardından Demokrasi ve Birlik Derneği Kahta Şubesi, bir teşekkür mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

**“Genel Başkanımız Sayın Mehmet Metiner ile birlikte Kahta Ülkü Ocakları'nın iftar ve açılış programına katılmanın mutluluğunu yaşadık. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan Kahta İlçe Başkanı Sayın Sıraç Aslan ve Kahta Ülkü Ocakları Başkanı Sayın Yakup Okay’a teşekkür ediyoruz.

Ayrıca, Kahta Ülkü Ocakları tarafından Genel Başkanımız Sayın Mehmet Metiner ve Demokrasi ve Birlik Derneği Kahta Şube Başkanımız Sayın Yusuf Aslan'a takdim edilen anlamlı plaket için şükranlarımızı sunarız. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan bu gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Kahta Ülkü Ocakları’na çalışmalarında başarılar diliyoruz.”**

Mehmet Metiner Kimdir? (Özgeçmişi)

Mehmet Metiner, 5 Mart 1960 tarihinde Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde eğitim gören Metiner, Türk siyasetinde önemli isimlerden biridir.

Kariyerine gazetecilik ve yazarlık yaparak başlayan Metiner, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Siyasi kariyerine Refah Partisi'nde başladı ve 1990'lı yıllarda bu partinin çeşitli kademelerinde görev aldı. Daha sonra Fazilet Partisi'nde de görev aldı.

Metiner, 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurulmasıyla bu partinin saflarına katıldı. 2011 ve 2015 genel seçimlerinde AK Parti Adıyaman Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Milletvekilliği yaptığı dönemde çeşitli komisyonlarda görev aldı.

Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı olarak siyasi ve toplumsal faaliyetlerine devam eden Metiner, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çalışmalarına ağırlık vermektedir. Metiner, aynı zamanda televizyon programlarında yorumculuk yaparak gündeme dair açıklamalarda bulunmaktadır.

Mehmet Metiner’den Birlik ve Beraberlik Mesajı

İftar programında konuşan Mehmet Metiner, Türkler ve Kürtler arasında hiçbir ayrım olmadığını vurgulayarak birlik çağrısında bulundu. Konuşmasında, şunları ifade etti:

**“Ülkü Ocaklarımızın açılışına cümleten hoş geldiniz. İftara ne kadar kaldı? Üç dakika. Üç dakikada çok şey olur. Mesela silahlar bırakılır. Barış sağlanır. Türklerle Kürtler tarihteki gibi bir araya gelirler. Yeniden güçlü bir tarih yazarlar. Kardeşlik olur, barış olur.

Yeter ki biz isteyelim değil mi? Bu ülkenin Türkleri ve Kürtleri arasına kim duvar örebilir? Yürek coğrafyamıza kim sınır çizebilir? Biz birbirimizin kardeşiyiz, hısımıyız, akrabasıyız. Biz aynı damarda akan kanız. Kim bizi bölebilir?

Türkçe ne kadar bizimse, Kürtçe de o kadar bizimdir diyeceğiz. Türkiye’ye hasımlaştırmak isteyenlere karşı hep birlikte diyeceğiz. Evet Türk’üz ama gerektiğinde Kürdüz kardeşim. Var mı bir itirazın diyeceğiz?”**

Plaket Takdimi Yapıldı

Açılış töreninde, Kahta Ülkü Ocakları tarafından Mehmet Metiner ve Demokrasi ve Birlik Derneği Kahta Şube Başkanı Yusuf Aslan’a plaket takdim edildi. Törende birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı.

Kaynak : PHA