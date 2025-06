Kahta Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Bünyamin Balcı’ya, eski milletvekili Mehmet Metiner’den duygusal destek mesajı geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Balcı’ya seslenen Metiner, hem kişisel geçmişlerine hem de Balcı’nın siyasi duruşuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Bünyamin,

Nerdeyse doğduğun günü bilirim. Senin baban beni 15 yaşımda iken davaya kazandıran bir mücahit adamdı. Evinizde ne çok yatıp kalktığımı bilirim. Nasıl doğduğunu ve büyüdüğünü bilirim. Hz. Yusuf’un kardeşi Bünyamin’in adını koymuştuk sana. O sıralar Bünyamin’in sadakatiyle yatıp kalkardık. Adına layık bir evlat ve baban gibi davasına sadık bir yiğit oldun. Hep seninle gurur duydum. Kişiliğinle, duruşunla, ahlakınla ve sadakatinle. Eğilip bükülmedin. Kimsenin seni eğip bükmesine de izin vermedin.”

Bünyamin Balcı’nın istifa sürecine değinen Metiner, AK Parti içinde sadakatle hizmet ettiğini vurgulayarak şu sözlerle destek verdi:

“AK Parti teşkilatında sadakatla çalıştın. Bilgin ve becerinle de göz doldurdun. Görevi niçin bıraktığını açıklarken davana zarar gelmesin diye azami gayret göstermişsin. Kendine yakışan bir açıklama yapmışsın. Aferin sana. Gözlerinden öpüyorum. Herkes kendine yakışanı yapar. Şimdilik konuşmuyorsak bu hep susacağımız anlamına gelmez. Bilesin ki sen yalnız değilsin. Arkandayım senin. Gurur duyuyorum seninle.”

Metiner, mesajının son bölümünde Balcı’ya “halkın gönlündeki adam” diyerek siyasi mücadelesini sürdürme çağrısı yaptı:

“Senin kıymetini bilmeyenler bırak kendilerine yakışanı yapsınlar. Not ettik elbet. Her sözün bir vakti vardır. O vakit geldiğinde asıl söylenmesi gereken söylenir. Kendisini makamından dolayı büyük gören alçaklardan olmadın hiç. Bir makam için alçalanlardan da… Senin o asil ve sadık yüreğinden öpüyorum. Sen halkın sevdiği birisin. Baban İzzettin Balcı’nın mirasını ve misyonunu taşıyorsun. Meclis üyesi olarak yeni dönemde çalışmalarına devam et. AK Parti’ye ve Reis’e sadakatını sürdür. Unutma: En büyük makam, halkın gönlündeki makamdır. Sen halkın gönlündeki bir adamsın. Adam gibi adamsın. Sabır. Durmak yok yola devam!”

Bünyamin Balcı, Kahta Belediyesi’nde bir süredir başkan yardımcılığı görevini yürütüyor, istifa açıklamasında görevinden ayrılmasına rağmen belediye meclis üyeliğine devam edeceğini bildirmişti.

Kaynak : PHA