Modern yapısı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla eğitim ve kültüre katkı sunacak yeni kütüphane 23 Haziran’da açılıyor

Kaymakamlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Modern donanımı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla ilçemize değer katacak olan yeni İlçe Halk Kütüphanemiz, 23 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Eğitim, kültür ve sosyal hayatın yeni buluşma noktası olacak. İlçemize hayırlı olsun!”

Yeni kütüphane binasında sessiz çalışma salonları, çocuk okuma alanları, dijital araştırma bölümleri ve çeşitli etkinlik salonlarının da bulunacağı öğrenildi. Kütüphane, özellikle öğrenci ve araştırmacıların yanı sıra ailelerin ve çocukların da faydalanabileceği bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Açılış gününe özel çeşitli etkinliklerin planlandığı belirtilirken, yetkililer tüm vatandaşları yeni kütüphaneyi görmeye ve bu imkândan faydalanmaya davet etti.

Kaynak : PHA