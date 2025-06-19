Anahtar Parti’den Meclis’te görüşülen torba yasa düzenlemesine ret açıklaması

“Sürdürülebilir olmayan bir düzenleme anlayışı”

Komisyonda görüşülen torba yasa teklifini reddettiklerini açıklayan Küçükali, çevre, maden, enerji ve tarım gibi birçok önemli yasa maddesinin alelacele ve bütüncül olmayan bir yaklaşımla ele alındığını belirtti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sektörel sorunların çözümü, aceleyle hazırlanan torba yasa düzenlemeleriyle değil; şeffaf, katılımcı ve teknik temelli bir yaklaşımla mümkündür. 3213 sayılı Maden Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı Hakkındaki Kanun hâlâ yürürlükteyken, bu alanlara yönelik düzenlemelerin, ancak ilgili kurumların, meslek odalarının ve akademik çevrelerin görüşleri alınarak yapılması gerekir.”

“Stratejik alanlarda plansızlık kabul edilemez”

Küçükali, yasa teklifinin stratejik önemdeki alanlara dair ciddi sonuçlar doğurabilecek maddeler içerdiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, enerji kapasitemiz bir ülkenin stratejik gücüdür. Bu nedenle dünya standartlarının üzerinde, uzun vadeli ve bilimsel temelli planlama yapılması gerekirken, alelacele hazırlanan bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Torba yasa yöntemi; bütüncül değil, sektörel ayrıcalıklar tanıyan, kamu denetimini devre dışı bırakan bir anlayışı yansıtmaktadır.”

“Kamuoyunun vicdanı bu yöntemi kabul etmiyor”

Torba yasa ile hazırlanan düzenlemelerin meşruiyet sorunu taşıdığını vurgulayan Küçükali, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Torba yasa yöntemi, ilgili sektörlerin belli aktörlerine özel bir çalışma olduğunu düşündürmektedir. Bu yöntemle hazırlanan hiçbir düzenleme sürdürülebilir ve meşru değildir. Kamu vicdanı bu yöntemi kabul etmemektedir. Anahtar Parti olarak bu anlayışa karşı durduğumuzu ve söz konusu torba yasa teklifini reddettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

Kaynak : PHA