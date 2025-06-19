Tosun: “Tüm öğrencilerimize huzurlu, sağlıklı ve verimli bir yaz tatili diliyorum”

"Eğitimde fırsat eşitliği temel ilkemiz"

İl genelinde eğitimde fırsat eşitliğini öncelediklerini kaydeden Tosun, 2024 yılında uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Maarif Modelimiz ile ideolojilerin üstünde millî bir şahsiyetin oluşumuna katkı sunmayı, bilge ve ahlaklı nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim anlayışımızı; adalet, hikmet, iyilik, doğruluk, faydalı olmak gibi köklü medeniyet değerleri üzerine inşa ediyoruz. Öğrencilerimizin sadece akademik değil, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişimini hedefliyoruz.”

“Tam Öğrenme Projesi ile sosyal gelişimi destekliyoruz”

Tosun, Adıyaman’da yürütülen “Spor, Sanat ve Kültürel Etkinliklerle Tam Öğrenme Projesi” kapsamında öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulduğunu ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Öğrencilerimizi yalnızca sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz. Proje sayesinde çocuklarımızın sosyal yönlerini güçlendiriyor, onları ilgi alanlarına göre geliştiriyoruz. Her bir öğrencimizin potansiyelini ortaya çıkarmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.”

Velilere teşekkür, öğrencilere tavsiye: "Merak edin, keşfedin"

Mesajında velilere de özel olarak teşekkür eden Tosun, eğitime verdikleri destekle büyük katkı sunduklarını vurguladı. Öğrencilere ise yaz tatilinde dinlenmenin yanı sıra kendilerini geliştirecek etkinliklere yönelmeleri çağrısında bulundu:

“Yaz tatilinde bol bol kitap okuyun, doğada zaman geçirin, yeni şeyler keşfedin. Sevdiklerinizle kaliteli vakit geçirin. Unutmayın, merak duygusu öğrenmenin ilk adımıdır. Merak edin, gözlemleyin, öğrenmeye devam edin. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yaz tatili diliyorum.”

“Teşekkürlerimizle…”

Ali Tosun mesajının sonunda, eğitim sürecine destek sunan tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“2024-2025 eğitim öğretim yılının başarıyla tamamlanmasında katkı sunan başta Valimiz Sayın Dr. Osman Varol olmak üzere, il, ilçe ve okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, personelimize ve kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin yaz tatilinde sağlıkla, mutlulukla ve gelişerek dinlenmelerini temenni ediyorum.”

Kaynak : PHA