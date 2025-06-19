Tutuklama kararına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Üye olduğum tek örgüt Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu’dur” ifadeleriyle tepki gösterildi. Pehlivan’ın tutuklanması hukuk çevrelerinde büyük yankı uyandırırken, İstanbul Barosu da yaptığı açıklamada Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesine aykırı işlem yapıldığını belirterek kararı eleştirdi.

İstanbul Barosu’ndan sert tepki: “Yasal güvenceler ihlal edilmiştir, bu bir hak gaspıdır”

Etkin pişmanlık ifadeleriyle süreç başladı

Edinilen bilgiye göre, 19 Mart 2025 tarihinde yürütülen bir soruşturma kapsamında “suç örgütüne üye olma” iddiasıyla çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı. Bu süreçte bazı şüpheliler, “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanmak için ifade verdi. Bu kapsamda dört kişi tahliye edilirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın da iki ay önce savcılığa ifade verdiği öğrenildi.

Pehlivan, 19 Haziran günü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelerek savcılığa yeniden ifade verdikten sonra “örgüt üyeliği” suçlamasıyla sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, “suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, delilleri karartma ve tanıklara baskı yapma şüphesi bulunduğu” yönünde ifadeler yer aldı.

Pehlivan: “Bu bir yargı kumpasıdır”

Tutuklama kararının hemen ardından Mehmet Pehlivan’ın sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“'Suç örgütüne üye olmak' iftirasıyla tutuklandım. Oysa benim üye olduğum tek örgüt, Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu’dur. Yani bu ülkenin onurlu savunma geleneğidir. Ne bir suç yapısının, ne bir kumpas senaryosunun parçası oldum. Bu açık bir yargı kumpasıdır. Tek nedeni de herkesin bildiği üzere Ekrem İmamoğlu’nun avukatlığını yapmamdır. Amaçları korkutmak, susturmak, yalnızlaştırmaktır. Boşuna uğraşıyorlar. Çünkü biz avukatlar teslim olmayız.”

Pehlivan ayrıca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İmamoğlu’na avukatlık yapmayı suç sayan bu çarpık zihniyete sesleniyorum: Eğer bu görevi ‘ateşten gömlek’ ilan ediyorsanız, bilin ki biz o gömleği çoktan giydik, yanmayız. Ben giderim, yerime yüzlercesi gelir. Çünkü biz haklının yanındayız. Çünkü biz eğilmeyiz, susmayız, vazgeçmeyiz. Çünkü bizim avukatlık pratiğimiz boyun eğmez.”

İstanbul Barosu: “Yasal güvenceler yok sayıldı, bu bir hak gaspıdır”

Pehlivan'ın tutuklamaya sevk edildiği saatlerde bir açıklama yayımlayan İstanbul Barosu, sürece sert tepki gösterdi. Açıklamada, Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesinin açıkça ihlal edildiği savunularak şu ifadelere yer verildi:

“Meslektaşımız hakkında yürütülen bu süreç, hukuk devletinin temel ilkelerine, savunma hakkına ve avukatlık mesleğinin varoluş amacına yönelen ölçüsüz ve hukuk dışı bir tutumdur.”

Baro açıklamasında, Pehlivan’a yöneltilen suçlamaların tamamının mesleki faaliyetleri kapsamında olduğu belirtilerek şu vurgular yapıldı:

“Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi uyarınca, avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin doğrudan ceza soruşturması yürütülemez. Ancak meslektaşımız hakkında bu güvenceler uygulanmamıştır. Bu basit bir usul hatası değil; açık bir hak gaspıdır.”

“Savunma makamına aleni müdahale”

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Avukatlara yöneltilen sistematik gözaltı ve ceza soruşturmaları, yalnızca bireysel özgürlüklerin ihlali değil; aynı zamanda toplumun her bireyinin adil yargılanma ve savunma hakkına yönelmiş ciddi bir tehdittir. Avukatların, savunma görevini ifa ederken cezalandırılmak istenmesi; yalnızca meslek etiğine değil, hukukun üstünlüğüne karşı da aleni bir saldırıdır.”

İstanbul Barosu, meslektaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep ederek, sürecin takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.

Kaynak : PHA