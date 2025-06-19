Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğrenci, öğretmen ve velilere yıl sonu mesajı

“Türkiye Yüzyılı vizyonuyla büyük dönüşümler yaşandı”

Bakan Tekin, eğitimin bir yılını daha geride bırakırken 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenin özveriyle çalıştığını belirtti. “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, eğitimde atılan devasa adımların geldiği nokta; milletimizin eğitime verdiği değerin ve gayretin yansımasıdır” diyen Tekin, 2002-2003 yılıyla bugünkü rakamların karşılaştırılmasında öğretmen, derslik ve okul sayılarında önemli artışların sağlandığını vurguladı.

Tekin, eğitimdeki nitelikli dönüşüm için “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ni hayata geçirdiklerini ifade ederek, bu modelin öğrenmeyi bilgi aktarımının ötesine taşıyıp anlam arayışına dönüştürdüğünü belirtti.

Öğrencilere mesaj: “Kendinizi keşfedin, kitaplarla dost olun”

Mesajında öğrencilere doğrudan seslenen Bakan Tekin, yaz tatilini sadece dinlenme süreci olarak görmemeleri gerektiğini vurguladı:

“Tatil aynı zamanda düşünmenin, ilgi alanlarını keşfetmenin, kendi iç sesinizi duymanın fırsatıdır. Kitaplarla dost olun, günlük tutun, yeni beceriler edinin, merak ettiğiniz konuların peşinden gidin. Dijital mecralarda ise öğretici ve geliştirici içeriklere yönelin.”

Tekin, öğrencilere hayal kurmayı, soru sormayı, öğrenmeye açık olmayı ve kendi potansiyellerine güvenmeyi de tavsiye etti.

Öğretmenlere teşekkür: “Bir milletin istikbali sınıfta kurulur”

Öğretmenlere hitaben mesajında, “Bir milletin istikbali sınıflarda kurulur, öğretmen kürsüsünde yoğrulur” ifadesine yer veren Tekin, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere yönelik sözlerini hatırlatarak, “Maarifimizin neferleri olarak sizler, milletimizin istiklal ve istikbal yürüyüşünün kılavuzlarısınız” dedi.

Bakan Tekin, öğretmenlerin yaz döneminde hem dinlenmelerini hem de yeni fikirlerle dönmelerini dileyerek, verdikleri emek için teşekkür etti.

Velilere çağrı: “Rehberliğiniz çocukların karakterini şekillendiriyor”

Velilere de seslenen Bakan Tekin, çocukların kişiliğinin, evde kurulan ilişkiler ve ebeveynin davranışlarıyla şekillendiğini ifade etti:

“Değerler çocuklara sadece sözle değil, davranışla aktarılır. Siz okumadan onlar okumayacak, siz çalışmadan onlar çalışmayacak. Bu yüzden çocuklarla kurduğunuz gönül bağı onların hem bugünkü mutluluğunu hem de yarınki kişiliğini inşa eder.”

Velilere yönelik Bakanlıkça yürütülen “Velivizyon”, “Aile Okulu” ve dijital ebeveynlik içerikleri gibi projelere de dikkat çekildi.

Eğitim personeline vefa mesajı: “İsimsiz kahramanlarsınız”

Bakan Tekin mesajının sonunda il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinden okul yöneticilerine, merkez teşkilat personelinden tüm idari görevlilere kadar eğitim camiasının tüm paydaşlarına teşekkür etti. “Her başarı özverili gayretlerin birleşmesinden doğar. Sizler, isimsiz kahramanlarımızsınız” diyen Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılına daha güçlü ve yenilenmiş olarak başlanacağını ifade etti.

Kaynak : PHA