"İran blöf yapıyor ama bu bile fiyatları artırıyor"

Küçük yazısında, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidinin eyleme dönüşmemesine rağmen piyasaları altüst ettiğini belirtti. Günlük 20 milyon varil petrolün geçtiği bu boğazın kapanmasının sadece petrol değil doğalgaz fiyatlarını da etkileyeceğini vurgulayan Küçük, "İran böyle bir hamleyi yaparsa sadece düşmanını değil dostunu da yakar" ifadelerini kullandı.

"Taşımacılık tıkanırsa Adıyaman'da inşaat durur"

Küçük, özellikle Güneydoğu’daki iller açısından mazot fiyatlarının artışının ciddi sonuçlar doğuracağını kaydederek, "Traktör, minibüs, ticari taşıma yapan herkes bu baskıyı bire bir yaşar. Sessiz ama yıkıcı bir ekonomik dalga gibi yayılır etkisi" dedi. Adıyaman gibi deprem sonrası yeniden inşa sürecinde olan illerde bu etkinin daha da şiddetli yaşanacağını belirtti.

"BİMS üzerinden örnek: mazot artarsa duvar bile yük olur"

Küçük, Adıyaman’da üretilen BİMS yapı malzemesini örnek göstererek şu değerlendirmede bulundu:

"BİMS’in ham maddesi olan pomza Kayseri’den geliyor. Mazot fiyatları artınca, pomzanın taşınma maliyeti artıyor. Çimento ve diğer malzemeler için de benzer bir durum geçerli. Yani sadece üretim değil, sevkiyat da pahalı hale geliyor. Bu da yapı maliyetlerini doğrudan etkiliyor."

"Barınma krizi daha da büyür"

İnşaat sektörünün demir, beton ve mazot gibi unsurlarla ayakta kaldığını vurgulayan Küçük, enerji maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte müteahhitlerin maliyetleri vatandaşa yansıtmak zorunda kalacağını belirtti. Küçük, "Adıyaman gibi yeniden ayağa kalkmaya çalışan bir şehirde bu etkiler çok daha belirgin olur. Bu durum barınma krizini daha da derinleştirir" diye konuştu.

"İnşaat sadece tuğla değil, sistemdir"

Küçük, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Hiçbir şehir tüm inşaat malzemesini kendi içinde barındırmaz. Her şey bir yerden gelir. Enerji fiyatlarındaki her dalgalanma bu sistemi sarsar. Adıyaman’da inşaatın durması sadece sektör değil, toplumsal bir sorun haline gelir."

Kaynak : PHA