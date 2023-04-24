Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda "Diyalekt" İngilizce Dijital Eğitim Platformu'nun Tanıtım Programı'na katıldı.

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinde Öğretmen Bilişim Ağı'nın önemine değinen Bakan Özer, "Bu sayede 2021 yılında öğretmen başına düşen eğitim 44 saat iken 2022 yılında 250 saate ulaştı çünkü biz öğretmenimizi sürekli destekleyemezsek, onun mesleki gelişimlerinde sürekli yanında olamazsak eğitimin kalitesinden bahsedemeyiz. Öğretmeni kadardır eğitim sistemi, okul yöneticisi kadardır okulun performansı. Onun için öğretmenlerimizi yalnız bırakmama, bu süreçlerde destekleme bağlamında ÖBA'yı iyi ki yapmışız. Bugün geriye baktığımız zaman Millî Eğitim Bakanlığına kazandırmış olduğumuz en önemli dijital platformlardan biri oldu. Bir sonraki adımımızda hem öğrencinin hem de öğretmenin kullanacağı bir dijital platform oluşturduk. Bu da Öğrenci ve Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS). Öğrencilerimizin artık bireysel eksikliklerini giderebilmeyle ilgili bir mekanizma oluşturduk." dedi.

Üç dilde seferberlik ilan ettiklerini vurgulayan Özer, "Bir: Türkçe çünkü Türkçeyi bilmediğiniz zaman başka bir dili öğrenmeniz mümkün değil. İkincisi İngilizce, yabancı dil. Üçüncüsü matematik çünkü biz matematiğe bir ders olarak değil bir dil olarak bakıyoruz. Öğrencilerimizin hayatla rasyonel ilişki kurabilmesi için aracı olan bir dil." diyerek matematiğin toplumun tüm kesimleri tarafından bilinmesi gereken bir dil olduğunu ifade etti.



Özer şöyle devam etti:

"Onun için matematiği çok daha rahat bir şekilde öğrencilerimize öğretebilmek, onların matematik korkusuyla sanki öğrenilemezmiş gibi, sadece belli kesim öğrencilerin öğrenebileceği bir enstrüman olmaktan çıkartmak için Matematik Seferberliği ilan ettik ve bunlarla ilgili de dijital platform çalışmalarını başlamıştık. Matematik seferberliği ile ilgili matematik dijital platformu, onunla ilgili tüm dokümanları daha önceden kamuoyuna açıkladık."



İngilizce Dijital Eğitim Platformu'nun tanıtımını yaptıklarını vurgulayan Bakan Özer, "Sadece eğitim çağ nüfusunun değil, e-devlete kayıtlı tüm vatandaşlarımızın kullanabileceği ve çok rahat bir şekilde İngilizceyi öğrenebileceği bir platform ortaya koyduk. İyi ki bunu yapmışız. Bakın göreceksiniz Türkiye'deki yabancı dil ile ilgili iklim değişecek ve Türkiye'de şu anda mevcut İngilizce dijital platformların en iyisidir." diyerek bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.