Millî Eğitim Bakanlığınca, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ders kitabı, yardımcı kaynak ve kırtasiye gibi eğitim materyallerinden yoksun kalan öğrencilere eğitim materyali imkânı sağlamak için MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde başlayan yoğun çalışmalar devam ediyor.

Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla, depremin yaşandığı on ildeki öğrencilere ders kitabı ve yardımcı kaynak ihtiyacının yanı sıra depremzede öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan eğitim setleri öğrencilere gönderilmeye başlandı.



Bakan Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede depremden etkilenen illerdeki öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ile yardımcı kaynakların yeniden basıldığını belirterek, "Gerek deprem felaketinin yaşandığı bölgedeki öğrencilerimize gerekse deprem bölgesinden başka illere nakillerini yaptıran öğrencilerimize ders kitabı ve yardımcı kaynak ihtiyacı başta olmak üzere öğrencilerimizin tüm kırtasiye ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim setleri hazırladık. Basımı tamamlanan 7.5 milyon ders kitabı ve 5.5 milyon yardımcı kaynak ile ilk etapta 130 bin kırtasiye setini öğrencilerimize ulaştırmaya başladık." dedi.



Özer, okulların çocukların sadece akademik becerilerini geliştirdikleri mekânlar değil, aynı zamanda onların psikolojik gelişimleri açısından oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak "Amacımız, depremden etkilenen tüm öğrencilerimizi bir an önce okulla buluşturmak. Bu nedenle tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerimiz için basımı yapılan ders kitapları ile yardımcı kaynakları öğrencilerimizin eğitim öğretime başlayacakları tarihe kadar kendilerine ulaştırmış olacağız. Ayrıca depremzede öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri dahil tüm öğrencilerimize ihtiyaç duydukları her türlü eğitim materyalini ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.