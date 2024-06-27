Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in AK Parti Grup Toplantısı'nda, "Milli Eğitim Bakanı, İl Millî Eğitim Müdürü'ne yetenek sınavına girecek bir öğrencinin belgesini gönderdi, 'Yardımcı olabilir misin?' diye sordu" iddiasıyla ilgili haberin asılsız olduğu açıklandı.ANKARA (İGFA) - Söz konusu iddialara ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapıldı.

"Sözcü TV'de yayımlandığı belirtilen haberde iddia edildiği gibi Sayın Bakanımızın böyle bir yazışması kesinlikle olmamıştır" denilen açıklamada, "İlgili yayın kuruluşuna bu durum iletilmiş, hukuki süreçlerin yürütüleceği bilgileri paylaşılmış ve bunun üzerine bahsi geçen haberin yayından kaldırıldığı bilgisi Bakanlığımızla paylaşılmıştır. Basın meslek ilkelerine aykırı bu haber dolayısıyla adı geçen medya kuruluşunu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı'na yönelik bu iftiradan dolayı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz" denildi.



Yalan haberin sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralardaki yayılımı devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, "Şu bilinmelidir ki hemen her platformda Bakanlığımıza dönük karalama ve iftira kampanyası yürüterek kamuoyunun güvenini sarsmaya yönelik tutum sergileyen ve Sayın Bakanımıza sistematik itibar suikastı maksadıyla haber yapanlar ve bu yalan haberi yayımlayanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem başlatılacaktır. Toplumu yalan, yanlış, iftira ve tezviratlarla manipüle eden bu ve benzeri kuruluşlara vatandaşlarımızca itibar edilmemesi, önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.