Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile Okulu projesi kapsamında şimdiye kadar 1 milyon 745 bin aileye eğitim verildiğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı'nca aile yapısının olası risklere karşı daha korunaklı hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Aile Okulu" projesi kapsamında verilen eğitimler devam ediyor.

Bakan Özer, Aile Okulu projesi kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile Okulu projemizle son iki yılda 1 milyon 745 bin eğitimci ve aileye ulaştık. 'Toplumsal gelişim ve ilerlemenin temeli, ailedir.' inancıyla başlattığımız bu projelerle iyi bir geleceği, eğitimle inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.