Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 yılı uzman ve başöğretmen unvanları için 30 Mayıs'ta sürecin başlayacağını, öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavın ise 19 Kasım tarihinde yapılacağını bildirdi.ANKARA (İGFA) -Millî Eğitim Bakanlığınca 2023 yılı uzman ve başöğretmen unvanı başvurularına ilişkin duyuru yayımlandı.



Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzman ve başöğretmen unvanları için eğitim programına başvuruların 30 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları 25 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında alınacağını belirten Bakan Özer, "Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak" dedi.

Bakan Özer, uzman öğretmenlik eğitim programına göre 180 saatlik eğitimin 17 Temmuz- 8 Eylül tarihleri arasında, başöğretmenlik eğitim programına göre 240 saatlik eğitimin ise 17 Temmuz- 18 Eylül tarihleri arasında uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Bakan Özer, eğitim programına kimlerin başvuruda bulunacağına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Öğretmenlik kariyer basamakları için uzman öğretmenlik eğitim programına, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim 2023 tarihi itibarıyla en az 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler; başöğretmenlik eğitim programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecek" ifadelerini kullandı.

Yazılı sınavın uzman ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere 19 Kasım Pazar günü 81 ilde yapılacağını ifade eden Bakan Özer, "Yazılı sınavlarda çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak" dedi.