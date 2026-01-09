Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin atama ve yer değiştirme esaslarını yeniden düzenleyen 'Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle birlikte öğretmen atamaları, isteğe bağlı ve mazerete dayalı yer değiştirmeler, zorunlu çalışma yükümlülüğü, hizmet bölgeleri, hizmet alanları ve hizmet puanlarına ilişkin usul ve esaslar güncellendi. 2015 tarihli önceki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Hizmet Bölgeleri ve Zorunlu Çalışma

Türkiye genelinde iller üç hizmet bölgesine, eğitim kurumları ise altı hizmet alanına ayrıldı.

16 Haziran 2023'ten sonra göreve başlayan öğretmenler için zorunlu çalışma yükümlülüğü getirildi. Zorunlu hizmet süreleri; hizmet bölgesi ve hizmet alanına göre 3 ila 7 yıl arasında değişecek. Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler de zorunlu hizmetten sayılacak.

Hizmet Puanı Sistemi Yenilendi

Öğretmenlerin görev yaptıkları bölge ve hizmet alanına göre günlük hizmet puanları yeniden belirlendi. Ayrıca;

Nöbetçi belletici öğretmenlik,

Destekleme ve yetiştirme kursları,

TÜBİTAK/TÜBA projeleri,

Ulusal ve uluslararası yarışmalar,

EBA e-içerik üretimi,

İl zümre başkanlığı

gibi faaliyetler için ek hizmet puanı verilmesi hükme bağlandı. Yeni hizmet puanı sistemi 1 Şubat 2026 itibarıyla uygulanacak.

12 Yıl Kuralı

Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda en fazla 12 yıl görev yapabilmesi kuralı getirildi. Süresini dolduran öğretmenler, hizmet puanı üstünlüğüne göre başka okullara atanacak. Bazı özel durumlar ve istisnalar bu kuralın dışında tutuldu.

BİLSEM, Spor ve Güzel Sanatlar Okulları

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ile spor ortaokulları/liseleri ve güzel sanatlar liselerine öğretmen seçimi için değerlendirme ve sözlü/uygulama sınavı esasları ayrıntılı şekilde düzenlendi.

Deprem Bölgesi İçin Geçici Düzenleme

6 Şubat 2023 depremlerinden ağır etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, 1 Eylül 2026'ya kadar üçüncü hizmet bölgesi sayılacak.

Yürürlük

Yönetmeliğin büyük bölümü yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hizmet puanlarına ilişkin hükümler kademeli olarak 2026 yılında uygulanmaya başlanacak.

Kaynak : PERRE