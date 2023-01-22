Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, güvenli okul kültürünü yaygınlaştırmak üzere yeni bir çalışma başlatacaklarını duyurdu.

Bakan Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; akran zorbalığının anlatılması, farkındalığın artırılması, okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi ve sonrasında yürütülecek çalışmaları desteklemek adına düzenleyecekleri çalıştaydan çıkan sonuçlara göre almaları gereken yeni önlemleri hızlı şekilde hayata geçireceklerini söyledi.

Bu kapsamda, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ile birlikte okullarda tüm kademelerde "akran zorbalığı", "siber zorbalık", "psikolojik sağlamlık" gibi konuları içeren yeni farkındalık ve psikoeğitim programlarının hazırlandığını ve uygulamaya konulduğunu bildiren Özer, ayrıca pek çok etkinliğin yer aldığı sınıf rehberlik programlarının da yürütüldüğünü anlattı.

Bunun yanında öğrencilerin karşılaşabilecekleri risk durumlarına yönelik okullarda gelişimsel önleyici psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri verildiğine işaret eden Özer, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin akran zorbalığı konusunda farkındalık kazanmaları ve baş etme becerileri geliştirmelerine yönelik çeşitli programlar hazırlandığını kaydetti.

"ZORBALIĞA KARŞI SIFIR TOLERANS GÖSTERİYORUZ"

Okullarda ailelere, okul yöneticilerine ve öğretmenlere zorbalığın tanımı, türleri, nedenleri, sonuçları hakkında farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü bildiren Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Okullarımızda, tüm eğitim sistemimizde öğretmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene, öğrencinin öğrenciye, öğretmenin öğretmene uyguladığı zorbalığa karşı sıfır tolerans gösteriyoruz. Bu konudaki tüm süreçleri takip ediyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için eğitim kurumlarını güvenli hale getirmekle ilgili en ufak bir tavizimiz yok. Okullarımızda bu kültürü yaygınlaştırmak üzere çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Çalıştaydan çıkan sonuçlara göre almamız gereken yeni önlemler, yeni düzenlemeler olduğunda bunları da hızlı şekilde uygulayacağız".