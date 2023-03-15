Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki özel eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri ile LGS ve YKS'ye yönelik destekleme yetiştirme kurslarının verildiği noktalarda eğitim vermeye devam ettiklerini açıkladı.

Bakan Özer, deprem bölgesinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesinde her kademede kurduğumuz eğitim noktalarımızın sayısı, 1.783'e ulaştı. Çocuklarımızı her şart altında okullarıyla buluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.