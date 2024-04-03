1977 genel seçimlerinde CHP’nin ve 1989 yerel seçimlerinde SHP’nin ardından Abdurrahman Tutdere, büyük bir başarıya imza atarak, Adıyaman’da yüzde 50,36 oy ile belediye başkanı seçildi.

Tutdere bugün Adıyaman Adliyesinde düzenlenen törende önce mazbatasını aldı, ardından Belediye binasındaki Devir Teslim Törenine katıldı. Eski Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’tan görevi devralan Tutdere, Kılınç’a 5 yıl boyunca yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

"31 Mart seçimlerini kardeşlik hukukuna uygun biçimde tamamladık"

Daha sonra Belediye önünde kalabalığa hitap eden Tutdere, şunları söyledi:

“31 Mart seçimlerini Adıyaman’ımızda şehrimizin, kültürüne, kardeşliğine uygun olarak tamamlamış durumdayız. Biraz önce mazbatamızı aldık, başkanımızla birlikte devir teslimi gerçekleştirdik. Bugüne kadar, 5 yıldır Adıyaman Belediye Başkanlığını yapan Sayın Dr. Süleyman Kılınç’a Adıyaman’ımıza yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum ve bundan sonraki yaşamında çocukları ve ailesiyle birlikte huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum.”

"Herkesin başkanıyım"

“Fikri, görüşü ne olursa olsun Adıyaman halkının tamamının başkanı olacağız, tamamına hizmet edeceğiz. Seçim sandıklarının açıldığı andan itibaren Adıyaman Türkiye’de, dünya gündeminde bir numara. Bütün Adıyaman halkında demiştim; eğer değişim olursa bütün dünyanın dikkatlerini Adıyaman’a çekeceğiz demiştim. Sizler Adıyaman halkı olarak değişimi gerçekleştirdiniz, teşekkür ediyorum.”

"Şehrimizi halkımızla beraber yerinden kaldıracağız"

“Halkımızın verdiği sorumluluğun ve görevin bilincinde olarak, bu saatten sonra halkımızla beraber, şehrimizi yerinden kaldırmak için, deprem yaralarını sarmak için hak ettiği belediye hizmetleriyle buluşturmak için encümen arkadaşlarımız ve ekibimizle beraber her zaman hizmetinizde olacağız, yanınızda olacağız.”



Kaynak : PHA