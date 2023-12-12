Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ekol Lojistik, Marmaray hattından ilk treyler geçişini gerçekleştirdi.

Anadolu yakasından Avrupa’ya Marmaray Tüneli’ni kullanarak ihracat yönünde dorse trenini ilk defa sefere sokan Ekol Lojistik, bir süre önce de Avrupa’dan Asya’ya ilk treyler geçişini yaptı.

İhracat yükleri için Köseköy (Kocaeli) istasyonundan hareket eden tren, Bulgaristan, Romanya, Macaristan hattını izleyerek Slovakya’nın başkenti Bratislava’da yolculuğunu tamamlayacak. Köseköy’den vagonlara yüklenen altı ihracat dorsesinin, transit süresinin yedi günde tamamlanması bekleniyor.