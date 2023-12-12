Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yeni yıl yaklaşırken asgari ücrete yapılacak zam konusu tekrar tartışmaya açılırken, Herkes Duysun ekibi Sakarya sokaklarında gündemin nabzını tuttu.



Vatandaşlar, ekonomik zorluklar ve artan yaşam maliyetleri göz önüne alındığında, asgari ücrete önemli bir zam yapılması gerektiğini belirtti.

Sakaryalıların asgari ücretten beklentisi ne? Söz vatandaşta…

Bazı vatandaşlar, asgari ücretin temel ihtiyaçları karşılamak için yetersiz olduğunu vurguladılar. Bir vatandaş, yapılacak olan düzenlemelerin şartlar göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca bir emeklinin geçinebilmesi için de en az 15 bin TL emekli maaşı olması gerektiğini belirtti.

Ekonominin ve ülke yönetiminin doğru olmadığını ifade eden bir vatandaş ise düzenin değişmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşın genel beklentisi, asgari ücretin 2024 yılında 15 bin ila 20 bin TL arasında olması yönünde.

Vatandaşlar, çalışma hayatındaki emeklerinin karşılığını almak istediklerini belirtirken, ekonomik dengenin gözetilerek asgari ücrete yapılacak zammın hakkaniyete uygun olması gerektiğini dile getirdiler.