Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Aziz Önen Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.