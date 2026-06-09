Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bahçelievler Mahallesi Aziz Önen Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA