İmamoğlu, Ankara temasları kapsamında Yavaş’ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından iki başkan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yavaş: "Aramızda Problem Yok, Yol Arkadaşıyız"

Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun Ankara’da düzenlediği toplantıya katılmama kararının kişisel olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara’da toplantı yapıyor. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bunlar basına da yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Ama her konuda ağzımızı açtığımızda ‘problem var’ şeklinde yorumlanıyor. O yüzden böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Kendisine ziyareti için teşekkür ediyorum. Eğilim yoklamasında başarılar diliyorum."

İmamoğlu: "Hedefimiz Ortak, İktidarı Değiştirmek"

Ekrem İmamoğlu ise Yavaş ile her zaman iletişim içinde olduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Ankara’ya geldiğimizde Mansur Başkan’ı genellikle ararım, dönem dönem ziyaret ederim. Bugün de Ankara’da, ön seçim süreci kapsamında örgüt toplantıları yapıyoruz. Bu toplantılarımızda partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini konuşuyoruz. Mansur Başkanımıza uğrayıp bir ‘merhaba’ dedik. Sohbet ettik, bize başarılar diledi. Biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek; memleketimizi bu ceberrut süreçten kurtarmaktır. Başka bir hedefimiz yoktur."

Yavaş'tan Salon Tartışmalarına Yanıt: "Bizi Trollerle Meşgul Etmek İstiyorlar"

Toplantının yapılacağı salonun tahsis edilmediği yönündeki iddialar hakkında konuşan Mansur Yavaş, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti:

"Biz artık troll iddialara cevap vermek istemiyoruz ama dün bir televizyon kanalı beni arayarak ‘Böyle bir iddia var, siz de cevap vermediniz’ dedi. Vallahi, her iddiaya cevap verirsek bunun sonu gelmez. Ancak kendisini ikna etmek için ilgili yazıyı da gönderdik. Bizden 4 Şubat’ta Milli Eğitim Bakanlığı salonunun tahsisi istendi. O salonun 500 metre ilerisine bakın, içeride kimler var, kaç gündür oradalar ve ne zaman çıkıyorlar, baksınlar. Aramızı bozmak için her yolu deniyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin derdi belli; bu iktidarın değişmesi lazım. Ortak hedefimiz budur."

"Kimse Kimsenin Yedeği Değildir"

Mansur Yavaş, eski basın danışmanı Volkan Gültekin’in "Ekrem İmamoğlu’nun yerine aday olarak gösterilmek isteniyor" yönündeki iddialarına da sert yanıt verdi:

"Kimse kimsenin yedeği değildir. 2023 seçimleri öncesinde 5 yıl boyunca ‘aday kim olacak’ tartışmaları yapıldı. Şimdi de 31 Mart’tan sonra aynı tartışmalar sürüyor. Gerçek gündemi, ekonomik sıkıntıları unutturmak istiyorlar. Artık bu kısır tartışmalardan uzak durmak istiyoruz. Ancak, 'Ekrem Başkan’ın başına bir iş gelirse yerine kim geçer' şeklindeki tartışmaları son derece yanlış ve çirkin buluyorum. Bu tür konuşmalar, hem Ekrem Başkan’a hem de bana karşı bir saygısızlıktır. Biz medeni insanlarız, siyasi yol mutlaka bulunacaktır."

Yavaş: "Demokrasimiz Normalleşmeli"

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali iddialarına ilişkin yöneltilen soruya yanıt veren Mansur Yavaş, hukuk dışı girişimlere tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bir siyasiye kumpas kurarak, yolunu kesmek için çeşitli aparatları kullanmak son derece çirkin bir yöntemdir. Aslında bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı’nın müdahale etmesi lazım. Çünkü bu tür engellemelerle ilgili en büyük tecrübeye kendisi sahiptir. Geçmişte kendisi de bu tür girişimlerle karşılaştı ancak önü kesilemedi. Artık Türkiye’de demokrasinin normalleşmesi lazım. Her seçim öncesi kirli kampanyalar yürütülüyor. Biz Ankara’da kirli siyaseti temizledik. Şimdi sırada Türkiye var."

İmamoğlu: "Biz Aynı Yolun Yolcularıyız"

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile aralarında bir sorun olmadığını belirterek, yol arkadaşlıklarını vurguladı:

"Partimizin bir yol haritası var. Bu süreçte farklı fikirler olabilir. Ama önemli olan aynı hedefe yürümektir. Biz aynı yolun yolcularıyız. Ortak hedefimiz, Türkiye’yi daha güzel günlere kavuşturmaktır."

Kaynak : PHA