Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, A.Z.G’nin devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve yaymak gibi suçlardan arandığını belirtti.

Ankara’da Saklandığı Evde Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini bildirdi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince yapılan çalışmalar sonucu, FETÖ üyeliğinden kamu görevinden ihraç edilen ve ByLock kullanıcı listesinde adı geçen A.Z.G'nin, Ankara Yenimahalle'de saklandığı evde yakalandığını açıkladı.

Yakalanan eski emniyet müdürü, hakkında toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

MİT Tırları Olayı Nedir?

Adana ve Hatay’da 2014 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırların durdurulması olayı, devletin güvenliği ve gizliliği açısından Türkiye'de büyük bir krize neden olmuştu. MİT tırlarının durdurulması, hükümet tarafından "darbe girişimi" olarak nitelendirilmiş ve FETÖ yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilmişti.

Bu olay kapsamında birçok kişi yargılanmış, çeşitli cezalara çarptırılmıştı. A.Z.G'nin yakalanması, olaya dair yürütülen soruşturma ve operasyonların devam ettiğini gösteriyor.

Bakan Yerlikaya, terör örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verirken, operasyonların süreceğini vurguladı.

Kaynak : PHA